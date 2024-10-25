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В России запустили новую версию GigaChat MAX от Сбера

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Сбер представил обновлённую версию GigaChat MAX, доступную для всех желающих на сайте, в Telegram-боте и в соцсети «ВКонтакте».

В новой версии изменился подход к обучению: команда разработчиков обновила датасеты, что улучшило качество ответов в таких областях, как экономика, право и медицина. Также значительно повысилось качество ответов на научные вопросы в биологии, химии и физике.

По последним данным, в бенчмарке MERA GigaChat MAX занял первое место среди российских AI-моделей и является одним из лидеров среди зарубежных. В тесте MMLU модель продемонстрировала 80 процентов знаний о реальном мире и науках.

Пользователи могут загружать иллюстрации, и модель сможет определить, что изображено на картинке. GigaChat MAX также распознаёт печатный и рукописный текст, формулы, графики и таблицы, анализируя содержащиеся в них данные.

Качество сжатия текста для русскоязычных диалогов стало лучше, и теперь пользователи могут работать с текстами на 15 процентов длиннее, чем раньше. В ближайшее время сервис станет доступен для бизнеса через облачное API.

GigaChat MAX предлагает новые возможности взаимодействия с искусственным интеллектом, выступая в роли помощника, собеседника и консультанта. Модель стала быстрее и удобнее, что позволяет пользователям повышать свою личную и профессиональную эффективность.

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