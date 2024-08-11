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В России запускают роботов для оценки поддержанной техники

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В сентябре 2024 года в России запустят роботов для оценки подержанных смартфонов.

В России запускают роботов для оценки поддержанной техники

Эти устройства смогут анализировать состояние техники и выставлять рыночную цену, что упростит продажу б/у телефонов.

Процесс займет всего 10–15 минут, и пользователям не нужно будет общаться с покупателями — доставка будет организована через сервис, пишут «Известия».

Роботы будут работать в четырех магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Они проверяют более 50 параметров гаджета, включая функциональность батареи, камеры и экрана, а также выявляют дефекты, такие как царапины.

Хотя новинка обещает ускорить и упростить процесс, некоторые эксперты сомневаются в ее массовом применении. Они считают, что пользователи могут не доверять автоматической оценке и предпочесть традиционные методы продажи с возможностью торга.

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