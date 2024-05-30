В России запускают несколько экспериментов по маркировке видеоигр

В Российской Федерации планируется запуск нескольких экспериментов по маркировке видеоигр. Один из проектов, известный как «Зеленая маркировка», разрабатывается Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ) и предполагается его запуск в начале 2025 года. Этот эксперимент будет добровольным.

На первом этапе введены несколько критериев для получения маркировки. Они включают следующие условия: игра должна быть создана в России, содержать обучающие материалы и являться киберспортивной дисциплиной. В дальнейшем категории будут дополняться.

Для получения маркировки разработчики, издатели или другие правообладатели должны подать заявку в РВИ. После оценки видеоигры экспертами маркировка будет присвоена, и издатель сможет ее использовать. Платформам распространения контента будет предоставлен доступ к базе данных через API (интерфейс программирования приложений), чтобы они могли получать информацию о маркировке.

Маркировка также будет использоваться для рекламного продвижения игр, включая офлайн-магазины и образовательные системы. Институты развития, которые продвигают отечественные продукты, будут рекламировать игры с маркировкой «Сделано в России».

Некоторые крупные участники рынка, такие как Lesta Games и VK Play, ожидаются присоединиться к эксперименту. Однако VK (ВКонтакте) пока не предоставил комментарии на этот счет.

Кроме того, Министерство экономического развития (Минэкономики) и Министерство цифрового развития (Минцифры) также планируют проведение экспериментов в области маркировки видеоигр.

Минэкономики считает, что добровольная маркировка поможет выработать единые правила регулирования рынка, а Минцифры разрабатывает акт об эксперименте по регулированию видеоигровой индустрии, в рамках которого будут рассмотрены вопросы маркировки.

Источник: Коммерсантъ.