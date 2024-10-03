В России запущены продажи складных Tecno Phantom Flip 2 и Phantom Fold 2

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж новых складных смартфонов марки Tecno. Цены на устройства начинаются от 79 999 рублей за модель Tecno Phantom Flip 2 и от 129 999 рублей за Tecno Phantom Fold 2.

Tecno Phantom Flip 2 оснащён двумя экранами: основной 6.9-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 2640×1080 пикселей и частотой обновления от 10 до 120 Гц, а также внешним 3.64-дюймовым AMOLED экраном с FHD+ разрешением и частотой 120 Гц. Оба дисплея защищены прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8020 и поддерживает 5G. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 16 ГБ, и встроенную память на 256 ГБ. Камеры включают 50 Мп основную с функциями OIS и EIS, 50 Мп ультраширокоугольную и 32 Мп фронтальную для селфи. Аккумулятор ёмкостью 4720 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт.

Tecno Phantom Fold 2 имеет основной 7.85-дюймовый AMOLED LTPO экран с разрешением 2K+ и частотой обновления до 120 Гц, а внешний экран — 6.42 дюйма FHD+. Смартфон работает на мощном процессоре MediaTek Dimensity 9000+, имеет 12 ГБ оперативной памяти и встроенную память 512 ГБ.

Камеры включают 50 Мп основную, 50 Мп портретную и 50 Мп ультраширокоугольную. Батарея на 5750 мАч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку.

До 31 октября на обе модели действуют специальные цены.