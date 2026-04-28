В России зафиксирован рост загрузок VPN-приложений

По данным Digital Budget на основе статистики Similarweb, которые приводит «Коммерсант», с марта 2025 года по март 2026 года в Google Play в России было зафиксировано около 35,7 млн загрузок VPN-приложений. Это в 14 раз больше по сравнению с предыдущими периодами.

Наиболее активным периодом стали январь–март 2026 года: за первый квартал количество скачиваний достигло 21,27 млн. В марте у трёх сервисов из топ-5 рейтинга число загрузок превышало 2,5 млн.

Согласно данным Sensor Tower, к концу 2025 года совокупная активная аудитория пяти самых популярных VPN-сервисов в России выросла до 7,3 млн пользователей.

Эксперты отмечают, что меры по ограничению сервисов обхода блокировок усложняют использование VPN, однако одновременно фиксируется снижение активности пользователей на платформах, блокирующих VPN-трафик.

По данным Apple Censorship, к концу апреля в российском App Store недоступны 116 VPN-сервисов. Также сообщалось, что в конце марта магазин удалил более 20 VPN-приложений по требованию Роскомнадзора.