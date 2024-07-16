В России задумались о производстве игровых консолей

В департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга России состоялось совещание, на котором обсуждались перспективы создания в России собственных игровых приставок и консолей на отечественной операционной системе.

В мероприятии приняли участие представители видеоигровой отрасли, разработчики программного обеспечения и другие компании.

Одной из тем совещания была организация совместного производства комплектующих и электронных компонентов, а также разработка операционной системы для игровых консолей.

Компания GS Group выразила готовность производить игровые консоли любой сложности при наличии заказчика. «Ростелеком» также заявил о рассмотрении разработки игровой консоли как перспективного бизнес-направления, которая будет работать на операционной системе «Аврора».

Компания «Бештау» сообщила о заключении технологического партнерства с Донским государственным университетом. В рамках этого партнерства компания предоставит площадки для производства электронных блоков консолей, а университет будет отвечать за разработку программного обеспечения и производство корпусов.

Генеральный директор «Бештау» Олег Осипов отметил, что проект будет реализован в рамках ранее запланированного проекта на 8 миллиардов рублей, а прототипы консолей ожидаются в сентябре.

Также стоит отметить, что «Ростелеком» уже ранее занимался разработкой облачной платформы для дистанционного запуска игр на ТВ-приставках.

Сейчас компания может использовать контрактные площадки, включая китайские, для выпуска собственных консолей. Это вызвано интересом компаний к данному рынку, так как российским производителям открываются возможности получить значительную долю рынка игрового контента, особенно в свете ограничений, применяемых Sony, Microsoft и Nintendo в отношении платежей от российских пользователей.

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