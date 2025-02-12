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В России заблокировано более 50 тысяч .RU/.РФ фишинговых сайтов

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Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, сообщил, что с 2012 года системой «Доменный патруль» было заблокировано свыше 50 тысяч мошеннических доменных имен.

Средняя скорость реагирования на фишинговые сайты составляет около 15 часов, что быстрее мирового показателя в 24 часа, пишет ТАСС.

Воробьев отметил, что мошенники изменили методы работы, теперь они активно используют социальные сети и мессенджеры.

Он подчеркнул важность образования и повышения цифровых навыков, начиная с раннего возраста, для защиты пользователей от интернет-угроз.

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