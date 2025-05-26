В России выросло число жалоб на вредоносное ПО, несмотря на спад фишинга

Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил о резком росте количества обращений, связанных с вредоносным программным обеспечением в российском сегменте интернета. Только в апреле 2025 года в рамках проекта «Доменный патруль» было зафиксировано около 4700 сообщений о злоупотреблениях в доменных зонах .RU и .РФ, из которых примерно 1200 касались именно вредоносных программ. Это почти вдвое больше, чем в марте, и в 2,6 раза превышает февральские показатели.

В то же время отмечено снижение числа обращений, связанных с фишингом: с начала года их количество уменьшилось на 35%. Тем не менее, фишинг по-прежнему остаётся доминирующим видом интернет-угроз и составляет свыше половины всех зафиксированных инцидентов.

По словам аналитика Евгения Панкова, рост заражений связан с тем, что современные вирусы становятся всё более незаметными и технически сложными. В отличие от фишинга, который часто распознаётся пользователями, вредоносные программы могут скрытно захватывать контроль над устройством, позволяя злоумышленникам получить доступ к личной информации, в том числе банковским данным и переписке.

Эксперт также отметил, что после заражения устройства вирус становится частью многоэтапной атаки: от имени пользователя могут распространяться новые фишинговые сообщения. Один из наиболее распространённых каналов распространения — боты в мессенджере Telegram, маскирующие ВПО под игровые дополнения.