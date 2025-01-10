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В России вводят самозапрет на кредиты ради борьбы с мошенниками

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

С 1 марта в России начнет действовать механизм самозапрета на оформление потребительских кредитов и займов.

Эта инициатива была предложена Центральным банком для защиты граждан от мошенничества, когда злоумышленники используют персональные данные для получения кредитов на чужое имя.

Граждане смогут установить запрет на выдачу кредитов в разных кредитных организациях через портал «Госуслуги» или в банке.

После активации запрета ни одна кредитная организация не сможет выдать кредит без личного присутствия гражданина и его согласия.

Этот шаг поможет людям контролировать процесс получения кредитов и предотвращать несанкционированные действия.

Однако самозапрет не будет касаться ипотечных и автокредитов, поскольку для этих видов кредитования требуется более тщательная проверка.

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