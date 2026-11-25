Хирурги Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета впервые в российской практике провели одновременную установку индивидуальных имплантатов в обе бедренные кости пациента.

Мужчина ранее перенес тяжелую травму и ампутацию нижних конечностей. Анатомические особенности не позволяли использовать обычные протезы с приемными гильзами. Для решения проблемы специалисты применили технологию остеоинтеграции, предусматривающую непосредственное соединение протеза с костной тканью через металлическую конструкцию.

Имплантаты разработали совместно с инженерами компании «Бионика 2.0». После хирургического вмешательства пациент проходит восстановление под наблюдением врачей. Возможность дальнейшего протезирования будет зависеть от успешности приживления конструкций и результатов реабилитации.