В России в продаже появились ультрабюджетные телевизоры Blackton

Бренд BQ запустил новую линейку телевизоров – Blackton. Под этим брендом в России уже предлагаются ультрабюджетные модели с диагональю от 22 до 50-дюймов.

Blackton вышла на рынок сразу с широкой линейкой, в которой есть как обычные версии, так и варианты со Smart TV.

Причем самая доступная модель оценивается в 6 490 рублей, а флагманская стоит 23 490 рублей. В ней установили 50-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 пикселей и Smart TV.

Blackton полностью российская компания. Ее продукция изготавливается в РФ на заводах, сертифицированных согласно международным стандартам качества.