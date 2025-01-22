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В России ужесточают наказания за незаконное разглашение информации

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Правительство России одобрило два законопроекта, направленных на усиление защиты конфиденциальной информации.

Генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс рассказал, что новые поправки значительно ужесточают ответственность за утечку данных и вводят четкие определения категорий защищаемой информации.

Первый законопроект изменяет статью 183 УК РФ и заменяет денежные штрафы на принудительные работы сроком до пяти лет. Максимальное наказание теперь достигает семи лет лишения свободы и штрафа до 5 миллионов рублей.

Он также уточняет, что под защищаемой информацией подразумеваются данные о кредитных обязательствах клиентов, коммерческие детали компаний и другие персональные сведения.

Второй законопроект акцентирует внимание на технологической стороне защиты информации и увеличивает штрафы за использование несертифицированного программного обеспечения. Это потребует от государственных информационных систем использования только программ, одобренных ФСБ или ФСТЭК.

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