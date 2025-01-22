В России ужесточают наказания за незаконное разглашение информации

Правительство России одобрило два законопроекта, направленных на усиление защиты конфиденциальной информации.

Генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс рассказал, что новые поправки значительно ужесточают ответственность за утечку данных и вводят четкие определения категорий защищаемой информации.

Первый законопроект изменяет статью 183 УК РФ и заменяет денежные штрафы на принудительные работы сроком до пяти лет. Максимальное наказание теперь достигает семи лет лишения свободы и штрафа до 5 миллионов рублей.

Он также уточняет, что под защищаемой информацией подразумеваются данные о кредитных обязательствах клиентов, коммерческие детали компаний и другие персональные сведения.

Второй законопроект акцентирует внимание на технологической стороне защиты информации и увеличивает штрафы за использование несертифицированного программного обеспечения. Это потребует от государственных информационных систем использования только программ, одобренных ФСБ или ФСТЭК.