В России успешно запустили стратосферную платформу «Барраж-1»

В России проведён успешный запуск беспилотной стратосферной платформы «Барраж-1». Об этом агентству ТАСС сообщили в Фонд перспективных исследований (ФПИ). Аппарат предназначен для длительной работы в верхних слоях атмосферы.

Ключевой особенностью платформы стала система пневматической балластировки. Она позволяет беспилотнику изменять высоту полёта для использования различных ветровых течений. За счёт этого аппарат способен перемещаться в заданном направлении, минимизируя расход энергии двигателей, что имеет значение при продолжительных миссиях на большой высоте.

В ФПИ пояснили, что изменение высоты даёт возможность выбирать подходящий воздушный поток и корректировать траекторию движения. Такая схема обеспечивает автономность и расширяет возможности применения платформы.

«Барраж-1» способен подниматься на высоту до 20 километров. Грузоподъёмность аппарата достигает 100 килограммов, что позволяет размещать на борту различное оборудование или полезную нагрузку. Платформа может использоваться для наблюдения за территорией или решения иных задач в стратосфере.

В фонде также напомнили о других разработках. В августе был представлен дистанционно управляемый гусеничный комплекс «Импульс-МУ», а в феврале 2024 года начались испытания тяжёлого беспилотника «Партизан», который может выполнять взлёт и посадку без длинной полосы разгона.