В России Telegram снова попал под критику из-за торговли криптовалютой

Возможность покупки криптовалют через кошелёк Telegram нарушает федеральный закон «О рынке ценных бумаг», сообщили ТАСС ссылаясь на члена комиссии Общественной палаты.

Мессенджер не имеет финансовых лицензий в России, поэтому его использование противоречит закону и может применяться для незаконных целей, включая легализацию похищенных средств, финансирование терроризма и посягательства на конституционный строй.

Член комиссии отметил, что в Госдуме рассматривается законопроект о регулировании рынка криптовалют. Если документ примут, покупать и продавать криптовалюту можно будет только через официальные платформы, в которые Telegram, вероятно, не войдёт.