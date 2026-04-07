Главная » Новости

В России Telegram снова попал под критику из-за торговли криптовалютой

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Возможность покупки криптовалют через кошелёк Telegram нарушает федеральный закон «О рынке ценных бумаг», сообщили ТАСС ссылаясь на члена комиссии Общественной палаты.

Мессенджер не имеет финансовых лицензий в России, поэтому его использование противоречит закону и может применяться для незаконных целей, включая легализацию похищенных средств, финансирование терроризма и посягательства на конституционный строй.

Член комиссии отметил, что в Госдуме рассматривается законопроект о регулировании рынка криптовалют. Если документ примут, покупать и продавать криптовалюту можно будет только через официальные платформы, в которые Telegram, вероятно, не войдёт.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.