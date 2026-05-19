В России стартовали продажи смартфона Realme 16 5G

Realme начала продажи нового смартфона realme 16 5G на российском рынке. Стоимость устройства в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 32 999 рублей.

Смартфон построен на процессоре MediaTek Dimensity 6400 Turbo и работает под управлением фирменной оболочки realme UI 7.0. Устройство оснащено 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4200 нит.

Одной из особенностей модели стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Производитель заявляет, что батарея сохраняет не менее 80% ёмкости после 1600 циклов зарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 60 Вт — до 50% устройство заряжается примерно за полчаса.

Основная камера смартфона получила 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX852 с оптической стабилизацией изображения. Также в устройстве предусмотрена фронтальная камера на 50 мегапикселей.

Модель обладает защитой по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, что обеспечивает устойчивость к воздействию воды, пыли и струй высокого давления.