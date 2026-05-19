Главная » Новости

В России стартовали продажи смартфона Realme 16 5G

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Realme начала продажи нового смартфона realme 16 5G на российском рынке. Стоимость устройства в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 32 999 рублей.

Смартфон построен на процессоре MediaTek Dimensity 6400 Turbo и работает под управлением фирменной оболочки realme UI 7.0. Устройство оснащено 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4200 нит.

Одной из особенностей модели стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Производитель заявляет, что батарея сохраняет не менее 80% ёмкости после 1600 циклов зарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 60 Вт — до 50% устройство заряжается примерно за полчаса.

Основная камера смартфона получила 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX852 с оптической стабилизацией изображения. Также в устройстве предусмотрена фронтальная камера на 50 мегапикселей.

Модель обладает защитой по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, что обеспечивает устойчивость к воздействию воды, пыли и струй высокого давления.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.