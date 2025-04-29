В России стартовали продажи смарт-часов Amazfit Bip 6 с ярким экраном

В России начались продажи новых смарт-часов Amazfit Bip 6, которые оснащены крупным 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 2000 нит. Корпус устройства выполнен из армированного волокном полимера с алюминиевой рамкой и весит всего 27,9 грамма. Часы поддерживают более 400 циферблатов и оснащены двумя физическими кнопками для быстрого доступа к тренировкам и голосовому помощнику.

Amazfit Bip 6 оборудованы новым сенсором BioTracker 6.0 и улучшенными алгоритмами PulsePrecision и RestoreIQ, что обеспечивает точное отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови, стресса и сна. Устройство поддерживает свыше 140 спортивных режимов и автоматически распознаёт до 25 видов упражнений, фиксируя повторения, подходы и время отдыха. Фирменный тренер Zepp Coach предлагает персонализированные планы тренировок, адаптированные под уровень подготовки пользователя.

Часы обладают водозащитой 5 ATM, встроенным микрофоном и динамиком, позволяющими отвечать на звонки и использовать голосовое управление при подключении к Android-смартфонам. Автономность достигает 14 дней в обычном режиме и 32 часов с включённым GPS. Для навигации используются пять спутниковых систем и антенна с круговой поляризацией.

Новинка доступна в официальных магазинах Amazfit на Wildberries, а также в сетях ДНС и Ситилинк по рекомендованной цене 7 999 рублей.