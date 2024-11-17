В России стартовали продажи недорогого робот-пылесоса HONOR CHOICE Robot Cleaner M1

С 15 ноября в России начались продажи нового робот-пылесоса HONOR CHOICE Robot Cleaner M1. Это устройство, оснащенное гироскопической навигацией Smart 3.0, способно точно составлять карту помещения и оптимизировать процесс уборки в реальном времени, принимая во внимание расположение мебели и других препятствий.

HONOR CHOICE Robot Cleaner M1 оснащен системой обнаружения препятствий и интеллектуальными алгоритмами для эффективного передвижения по комнатам. Через мобильное приложение HONOR AI Space пользователи могут настроить график уборки, выбрать очередность комнат, задать мощность всасывания и включить влажную уборку для каждой зоны, а также установить запретные области.

Робот-пылесос может преодолевать препятствия высотой до 1,5 см, а его компактная конструкция (высота всего 7,4 см) позволяет ему эффективно убираться даже в труднодоступных местах, таких как пространство под кроватью или диваном.

HONOR CHOICE Robot Cleaner M1 обладает мощностью всасывания до 4000 Па и оснащен литиевым аккумулятором емкостью 2600 мА·ч, что позволяет устройству работать до 100 минут на одном заряде. Полная зарядка занимает менее 5 часов.

Устройство оснащено четырьмя уровнями уборки, включая две боковые щетки для сбора мусора, основную щетку для его всасывания и высокоэффективный HEPA-фильтр, который задерживает частицы пыли размером до 0,2 микрона.

Цена робот-пылесоса HONOR CHOICE Robot Cleaner M1 составляет 12 990 рублей. Он доступен в двух цветах — черном и белом.