В России стартовали продажи iQOO Z11 5G с батареей 9020 мАч

Компания iQOO объявила о начале продаж смартфона iQOO Z11 5G на российском рынке. Новинка среднего ценового сегмента получила аккумулятор емкостью 9020 мАч, AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и мобильную платформу Snapdragon 7s Gen 4.

Одной из ключевых особенностей устройства стал аккумулятор на 9020 мАч. По заявлению производителя, это самый емкий аккумулятор среди всех смартфонов бренда iQOO. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, функцию обходной зарядки для снижения нагрузки на батарею во время игр, а также режим энергосбережения при низком уровне заряда. Производитель также заявляет о пятилетней гарантии сохранения состояния аккумулятора.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем стандарта UFS 3.1. Покупателям доступны версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/512 ГБ памяти. Кроме того, предусмотрена возможность виртуального расширения оперативной памяти до 12 ГБ за счет встроенного накопителя.

iQOO Z11 5G оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2800 × 1260 пикселей, плотностью 449 PPI и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость панели достигает 5000 нит, а типовая яркость всей поверхности экрана — до 2000 нит. Дисплей получил сертификаты SGS Low Blue Light и SGS Low Flicker, а также поддержку ШИМ-регулирования с частотой 2160 Гц.

За охлаждение устройства отвечает испарительная камера площадью 7000 квадратных миллиметров, а общая площадь системы охлаждения составляет 18 000 квадратных миллиметров. Смартфон работает под управлением OriginOS 6. Производитель обещает три поколения обновлений операционной системы и пять лет обновлений безопасности.

Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX882 с поддержкой оптической стабилизации изображения. Запись видео в формате 4K при 30 кадрах в секунду доступна как на основную, так и на фронтальную камеру.

До конца июня iQOO Z11 5G можно приобрести по специальным ценам. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 32 999 рублей. Модификация с 8/256 ГБ оценена в 38 999 рублей, вариант с 8/512 ГБ — в 45 999 рублей, а версия с 12/512 ГБ доступна за 49 999 рублей.

Смартфон представлен в цветах «Голубой ледник» и «Глубокий черный».