В России стали популярнее ноутбуки отечественных брендов

Согласно данным, предоставленным отраслевыми экспертами и участниками рынка ноутбуков в РФ, продажи ноутбуков собственных торговых марок отечественных компаний продолжают расти.

Бренд Fplus отметил увеличение выручки в этом сегменте с 2% до 5% и увеличение количества проданных ноутбуков с 2,5% до 7% (130 000 единиц) в сравнении с первой половиной 2023 года. Максимальный рост продаж был зафиксирован в среднем сегменте потребительского рынка и корпоративной сфере.

Среди брендов собственных торговых марок можно выделить DEXP от ретейлера DNS, Lunnen от «Яндекса», OSiO от российского вендора IСL и Digma от дистрибьютора «Мерлион».

Сбер также интересуется развитием собственных торговых марок, но в настоящее время использует такие устройства внутри компании в качестве корпоративных ноутбуков.

Эксперты отметили несколько причин роста популярности ноутбуков собственных торговых марок. Одна из них связана с увеличением предложения, что выгодно для ритейлеров.

Другая причина связана с вопросами сервиса: на такие ноутбуки предоставляется официальная гарантия, что позволяет потребителям получить поддержку в случае проблем.

Эксперты также отметили, что качество ноутбуков собственных торговых марок значительно улучшилось за последнее время.

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