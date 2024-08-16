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В России стал дешевле один из наиболее популярных iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Стоимость смартфона iPhone 13 в российских магазинах снизилась на 30%, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

В августе 2024 года его можно купить за менее чем 55 тыс. руб., в то время как некоторые продавцы предлагают устройство за 50 тыс. руб.

При запуске в сентябре 2021 года рекомендованная цена iPhone 13 составляла 79,9 тыс. руб.

Этот смартфон неоднократно признавался самым популярным у Apple благодаря своему 6,1-дюймовому Super Retina OLED-дисплею, двойной камере с 12 Мп и чипсету Apple A15 Bionic.

iPhone 13 также имеет защиту по стандарту IP68 и поддержку беспроводной зарядки MagSafe. В то же время, стоимость iPhone 15 в августе 2024 года составляет в среднем 65 тыс. руб.

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