В России спрос на кофемашины увеличился на 30%

В России наблюдается значительный рост спроса на кофемашины: за 10 месяцев 2024 года продажи увеличились на 30%. Было продано 1,8 миллиона кофемашин и кофеварок на сумму 27,4 миллиарда рублей, сообщают в компании М.Видео-Эльдорадо.

Основную долю рынка занимают автоматические кофемашины с капучинатором, которые составляют 72% от общего объема продаж, что говорит о стремлении потребителей к качеству и удобству.

Капсульные кофемашины также становятся популярными, занимая 8% рынка благодаря своей простоте в использовании.

Лидерами продаж стали бренды DeLonghi, Philips и Krups. Рост интереса к кофе связан с желанием россиян получать премиальное качество напитка у себя дома.