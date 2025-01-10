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В России спрос на кофемашины увеличился на 30%

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

В России наблюдается значительный рост спроса на кофемашины: за 10 месяцев 2024 года продажи увеличились на 30%. Было продано 1,8 миллиона кофемашин и кофеварок на сумму 27,4 миллиарда рублей, сообщают в компании М.Видео-Эльдорадо.

Основную долю рынка занимают автоматические кофемашины с капучинатором, которые составляют 72% от общего объема продаж, что говорит о стремлении потребителей к качеству и удобству.

Капсульные кофемашины также становятся популярными, занимая 8% рынка благодаря своей простоте в использовании.

Лидерами продаж стали бренды DeLonghi, Philips и Krups. Рост интереса к кофе связан с желанием россиян получать премиальное качество напитка у себя дома.

На Kickstarter представлена кофемашина с автоопределением капсул и функцией планирования

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