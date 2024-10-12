В России создают низкоорбитальную спутниковую группировку

На Петербургском международном газовом форуме компании «Газпром космические системы» и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о совместной разработке российской низкоорбитальной спутниковой группировки. Об этом сообщила пресс-служба АО «ГЛОНАСС», передает ТАСС.

Основная цель партнёрства заключается в обеспечении персональной спутниковой связи на всей территории России и укреплении технологического суверенитета в области связи и навигации. «Газпром космические системы» предоставит платформу для серийного производства спутников и обеспечит тестирование новых технологий совместно с АО «ГЛОНАСС».

Генеральный директор «Газпром космических систем» Дмитрий Севастьянов отметил, что новые разработки, включая спутниковый терминал, помогут специалистам, работающим в удалённых регионах, улучшить качество связи и повысить эффективность работы, особенно в топливно-энергетическом комплексе.

АО «ГЛОНАСС» в рамках проекта разрабатывает собственные абонентские терминалы и технологии радиосвязи, которые позволят обеспечить мобильную голосовую связь и передачу данных в режиме реального времени для подвижных объектов.

На форуме компания также продемонстрировала новый терминал, который сможет передавать голосовые сообщения, данные и экстренные уведомления.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подчеркнул, что данный терминал уже сейчас обеспечивает спутниковую связь на всей территории России, а реализация проекта низкоорбитальной группировки усилит технологическую независимость страны.