В России создают браузерную игру об археологии Крыма

В России разрабатывают браузерную игру «Перекопы», посвящённую истории и культуре Крыма. Пользователи смогут управлять археологическим музеем, проводить раскопки, реставрировать найденные предметы и формировать коллекции. Сроки выхода проекта пока не называются.

Игроку предстоит пройти полный путь археолога: получить разрешение на раскопки, организовать экспедицию, обнаружить фрагменты артефактов, очистить и восстановить их, а затем разместить в музейной экспозиции. Развитие коллекции позволит открывать новые территории и исторические периоды.

Полная версия должна охватить 11 культурных слоёв — от тавров и скифов до Российской империи и современности. Разработчики предусмотрели 77 экспедиций, 231 игровой артефакт и 11 связанных между собой сюжетов. Первые две главы посвящены таврской и скифской эпохам.

Руководитель проекта и основатель АНО «Кафедра киберспорта» Елена Скаржинская рассказала, что авторы отделили подтверждённые археологические данные и научные реконструкции от легенд и художественного вымысла. Основой игры стали музейные коллекции, результаты раскопок и научные публикации.

Также в «Перекопах» появятся мини-игры, имитирующие сборку амфоры из фрагментов, лабораторный анализ, проверку подлинности находок и подготовку маршрутов экспедиций. Устанавливать игру на компьютер не потребуется — она будет работать в браузере на собственной серверной инфраструктуре.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили образовательный потенциал проекта, но разошлись в оценке его перспектив. Специалист по видеоиграм Аркадий Смирнов положительно оценил включение исторических знаний непосредственно в игровой процесс. IT-специалист Сергей Поморцев и блогер Артём Семёнов указали, что интерес аудитории будет зависеть от качества механик, темпа и регулярного появления нового контента.