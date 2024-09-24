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В России создана умная стелька для быстрой диагностики нарушений походки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали специальные стельки для обуви, которые помогают анализировать походку человека и выявлять нарушения для терапевтических целей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Сотрудники лаборатории медицинского оборудования МФТИ создали smart-решение, которое анализирует распределение давления по стопе и помогает подобрать корректирующие стельки. Сбор данных о параметрах походки занимает около 20 минут.

Прототип устройства оснащён 64 сенсорами, которые фиксируют данные и передают их на специальный модуль, закреплённый на обуви. Затем информация отправляется на компьютер врача.

Если вес и давление распределяются неравномерно, это может привести к повреждениям связок или износу суставов. В таких случаях можно скорректировать ситуацию с помощью ортопедических стелек. Ранее врачам приходилось делать это «на глаз», что иногда требовало покупки нескольких наборов стелек.

Для создания цифровых моделей нарушений походки исследователи провели глубинные интервью с ортопедами и определили ключевые показатели, указывающие на патологии. Используя машинное обучение, команда разработала алгоритмы для диагностики.

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