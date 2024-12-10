В России создан революционный регулятор напряжения для авиации

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) создан новый блок регулирования напряжения для авиации, который превосходит существующие отечественные аналоги. Разработка выполнена в рамках программы «Приоритет 2030», пишет ТАСС.

Устройство использует отечественные SiC-транзисторы (карбид кремния) и цифровое управление. Оно предназначено для стабилизации напряжения, вырабатываемого авиационными генераторами, что особенно важно, так как генераторы от газотурбинных двигателей часто создают нестабильное напряжение.

Блок не только регулирует напряжение, но и защищает систему от нештатных ситуаций, таких как короткие замыкания или перегрев. Он также способен хранить данные и передавать их в бортовую систему, включая черный ящик.

Заместитель директора Института силовой электроники НГТУ Максим Жарков отметил, что новый блок легче и быстрее своих предшественников: его масса и размеры уменьшены в 2,5 раза, а время сборки — в 1,5 раза. Устройство совместимо с серийными генераторами мощностью от 16 до 120 кВт, а также с перспективными генераторами до 250 кВт.

Разработка подходит для всех отечественных самолетов с трехкаскадными генераторами, включая гражданскую и военную технику, а также может быть установлена на самолеты Boeing и Airbus.

Планируется, что в 2025 году будет выпущена опытная партия нового блока, для чего достигнуто соглашение о совместной доработке и производстве на заводе микроэлектронных технологий в Ижевске.