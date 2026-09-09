В России снизился интерес к iPhone на маркетплейсах

По данным поисковых запросов на Wildberries и Ozon, российские покупатели стали реже интересоваться iPhone, одновременно увеличив внимание к смартфонам на Android.
На Wildberries за последний квартал спрос на устройства Apple снизился на 18% по сравнению с предыдущим периодом. Сокращение затронуло модели от iPhone 17 Pro Max до iPhone 14. При этом интерес к Android-смартфонам вырос почти на 19%.
На Ozon в последнюю неделю августа около четверти поисковых запросов среди популярных марок приходилось на iPhone. Оставшиеся примерно 75% составили запросы на смартфоны Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, Realme и Redmi, работающие на Android.