В России скорректировали перечень товаров для параллельного импорта электроники

С 27 мая из перечня товаров, разрешённых для параллельного импорта, исключён ряд категорий компьютерной и электронной техники зарубежных брендов, включая Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung и Toshiba.

Изменения затронули ноутбуки, персональные компьютеры, мониторы, накопители и другую сопутствующую технику. При этом речь не идёт о полном исчезновении такой продукции с рынка, однако условия её ввоза усложняются.

По оценкам участников рынка, это может привести к росту цен из-за увеличения логистических и таможенных ограничений. В Минпромторге объясняют решение наличием отечественных аналогов для ряда категорий продукции.