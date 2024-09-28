В России сделали управляемую силой мысли «ГАЗель»

Российские инженеры из УлГТУ вместе с биотех-лабораторией Neiry провели эксперимент по управлению беспилотным грузовиком «ГАЗель Next» с помощью нейроинтерфейса.

Это уникальное решение позволяет управлять автомобилем только с помощью мыслей, используя волновую активность мозга и данные акселерометра, сообщает neiry.ru.

Во время эксперимента автомобиль успешно проехал по закрытой территории под управлением «водителя», который использовал только нейроинтерфейс. Устройство Neiry снимает показатели электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и отслеживает движения головы, что помогает определять состояние мозга, включая уровень стресса и концентрации.

С помощью API нейроинтерфейс был подключен к компьютеру, а тот — к автомобилю. Разработчики создали алгоритм, который управляет поворотами, скоростью и экстренной остановкой на основе данных о концентрации и усталости водителя. Если водитель сосредоточен, скорость увеличивается; при усталости или отвлечении — снижается. В случае экстренной ситуации срабатывает система аварийной остановки.

Это первый подобный эксперимент в России, и он был успешно протестирован. Хотя в массовом производстве ГАЗ не планирует использовать эту функцию, разработка может быть полезна для повышения безопасности на дорогах и для людей с ограниченными возможностями.

Команда разработчиков включает студентов и сотрудников УлГТУ, которые продолжают работать над совершенствованием беспилотных транспортных средств в рамках стратегического проекта «Приоритет-2030».