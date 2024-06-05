В России сделали и представили систему киберзащиты для беспилотников

В России разработана инновационная система киберзащиты для беспилотных дронов на основе платы Raspberry Pi и GPS-трекера, как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

По словам директора центра «Математическая робототехника и искусственный интеллект» СПбГУ, Константина Амелина, все электронные устройства, включая беспилотники, подвержены риску воздействия вредоносных программ. В связи с этим ученые разработали модуль безопасности, предназначенный для защиты дронов от подобных киберугроз.

Описанный модуль включает в себя плату Raspberry Pi и GPS-трекер, который служит для получения заданий и определения оптимального маршрута дрона. В случае обнаружения кибератаки, модуль способен выявить ее и противостоять, принимая меры, например, возвращая беспилотник на исходную точку маршрута.

Если возникает серьезная угроза, модуль имеет возможность принудительно прекратить полет, активируя подсистему аварийной посадки, подчеркнули в пресс-службе СПбГУ.

Источник: ТАСС.