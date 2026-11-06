В России разрешили продавать лекарства в сельских почтовых отделениях

Правительство России разрешило организовать продажу безрецептурных лекарственных препаратов в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптеки и медицинские организации. О принятом решении 6 ноября сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

В утвержденный перечень включено более 100 наименований препаратов, востребованных при амбулаторном лечении. Речь идет исключительно о лекарствах, которые отпускаются без рецепта и не требуют специальных условий хранения.

Продавать медикаменты смогут сотрудники почтовых отделений, прошедшие дополнительное обучение. Программа подготовки предусматривает изучение правил приемки, хранения и отпуска лекарственных средств. При этом работники почты не будут заниматься фармацевтическим консультированием покупателей.

Одновременно правительство определило первые регионы для проведения эксперимента с передвижными аптеками. Пилотный проект стартует в Нижегородской и Курской областях и продлится до 1 сентября 2029 года.

Передвижные аптечные пункты будут обслуживать небольшие и удаленные сельские населенные пункты, в которых нет стационарных аптек.

Ассортимент таких пунктов будет ограничен. В частности, исключается продажа препаратов, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также лекарств с содержанием спирта более 25% и средств, требующих особых условий хранения.

По итогам эксперимента власти намерены оценить возможность распространения подобной модели торговли на другие регионы. Для участия в проекте руководителям субъектов Федерации потребуется направить соответствующее обращение в Минздрав.

Принятые решения направлены на повышение доступности лекарств для жителей сельских территорий, которым приходится преодолевать значительные расстояния до ближайшей аптеки.