Минэкономразвития России подготовило проект стратегии, предусматривающий создание правовых механизмов для совершения сделок с использованием автономных программ на базе искусственного интеллекта.

Предлагается определить порядок идентификации программных агентов, их операторов и пользователей, в интересах которых выполняются операции. Отдельного регулирования потребует распределение ответственности между участниками сделки в случае возникновения финансового или имущественного ущерба.

Новые механизмы предполагается предварительно опробовать в рамках экспериментальных правовых режимов. Полученные результаты позволят оценить необходимость внесения изменений в законодательство.

В обсуждении инициативы участвуют представители бизнеса. Развитие подобных технологий может быть востребовано в сфере электронной коммерции.