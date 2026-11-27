Российская компания VAS Experts представила программное решение СКАТ TWAG, предназначенное для интеграции беспроводных сетей Wi-Fi с инфраструктурой операторов мобильной связи.

Технология предусматривает автоматическую идентификацию абонентов посредством SIM-карты. Пользователям не потребуется самостоятельно вводить пароль беспроводной сети или подтверждать подключение кодом из SMS. При этом обработка интернет-трафика и его тарификация останутся под контролем мобильного оператора.

Разработка ориентирована на использование в местах массового скопления людей, включая торговые центры, транспортные объекты и спортивные сооружения. Она позволит перераспределять нагрузку между сотовыми и локальными беспроводными сетями. Решение соответствует стандартам 3GPP и поддерживает существующую инфраструктуру точек доступа.