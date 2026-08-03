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В России разработали правила дорожного движения для роботов-курьеров

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В России подготовлены правила дорожного движения, регулирующие работу роботов-доставщиков. Согласно документу, устройства обяжут уступать дорогу пешеходам, а их скорость будет ограничена 10 км/ч при движении по тротуарам и 25 км/ч — на велодорожках. Перед пешеходными переходами роверам предписывается снижать скорость до 6 км/ч. В случае дорожно-транспортного происшествия, повлёкшего пострадавших или повреждение имущества, компания-владелец робота обязана вызвать сотрудников ГИБДД и направить на место происшествия своего представителя. Разработанные правила уже согласованы с Минтрансом и МВД, следующим этапом станет их рассмотрение правительством.

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