В России разработали облачное хранилище с повышенной надёжностью

Учёные Южно-Уральского государственного университета разработали систему распределённого хранения данных, которая, по результатам моделирования, способна значительно снизить вероятность потери информации по сравнению с традиционными способами децентрализованного хранения. О разработке 16 ноября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Основная особенность предложенной системы заключается в том, что файлы размещаются не на одном централизованном сервере, а на большом количестве компьютеров, объединённых в сеть. При этом алгоритм учитывает характеристики каждого участвующего устройства и определяет, насколько надёжно оно подходит для хранения информации.

Для оценки компьютеров используется специальный индекс доверия. Он формируется с учётом времени нахождения устройства в сети, стабильности его работы, скорости ответа на запросы и загрузки процессора. Компьютеры с разными показателями получают различную роль в распределении данных.

Перед сохранением файлы разделяются на фрагменты, которые затем размещаются на нескольких устройствах. Разработчики предусмотрели шифрование и резервирование информации. Если часть компьютеров временно отключается, система должна перераспределять необходимые копии файлов между оставшимися узлами сети.

Во время компьютерного моделирования исследователи установили, что вероятность потери данных в предложенной системе может быть более чем в 30 раз ниже, чем при использовании сравниваемых методов децентрализованного хранения. По информации университета, алгоритм способен поддерживать доступность файлов даже при внезапном отключении 30% участвующих компьютеров.

Важным компонентом системы является проверка целостности информации. Программа периодически запрашивает у отдельных компьютеров контрольные значения фрагментов файлов, позволяющие обнаруживать повреждения или несоответствия хранимых данных.

Разработчики рассматривают такую архитектуру как возможную основу для надёжного хранения больших массивов информации, включая электронные архивы и другие важные данные. Вместе с тем использование технологии для медицинских или государственных информационных систем потребует соблюдения применимых требований к защите информации.

Созданная разработка оформлена как программа для ЭВМ. В университете сообщили о её готовности к внедрению. Однако опубликованные результаты моделирования не следует трактовать как независимое подтверждение надёжности системы при эксплуатации в реальных сетях: сведения о масштабном промышленном использовании пока не представлены.