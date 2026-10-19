В России разработали ИИ-помощника для женщин, проходящих процедуру ЭКО

В России представили цифровую платформу ReProduct, предназначенную для поддержки женщин, проходящих процедуру экстракорпорального оплодотворения.
Разработку создали студенты Сеченовского университета совместно с участниками образовательного кампуса «Школы 21». О проекте 19 октября сообщили в пресс-службе вуза.
Платформа объединяет несколько инструментов, позволяющих пациенткам отслеживать этапы лечения и организовывать повседневные задачи, связанные с медицинскими процедурами.
Пользовательницы могут вести индивидуальный календарь, фиксировать симптомы, хранить медицинские документы и получать напоминания о приёме назначенных препаратов.
Система также помогает не пропускать визиты к специалистам и заранее готовить вопросы для врачебных консультаций.
Одним из центральных компонентов ReProduct стал цифровой ИИ-компаньон. Он предназначен для объяснения медицинских терминов, предоставления справочной информации об этапах ЭКО и эмоциональной поддержки пациенток.
Разработчики отмечают, что особое значение подобная помощь может иметь в период ожидания результатов медицинских процедур, который нередко сопровождается тревогой.
При этом создатели сервиса подчёркивают, что искусственный интеллект не заменяет врача. Решения, связанные с назначением препаратов и медицинскими вмешательствами, должны принимать специалисты.
Сейчас платформа ориентирована на сопровождение пациенток от начала протокола ЭКО до подтверждения беременности.
В дальнейшем разработчики планируют расширить функциональность системы. В частности, предполагается добавить инструменты анализа симптомов и оценки состояния пользовательниц.
Такие возможности должны помогать своевременно определять ситуации, когда необходимо обратиться за медицинской помощью.
О сроках массового внедрения ReProduct в медицинских организациях пока не сообщается. Также не представлены результаты клинических исследований эффективности платформы.