В России разработали ИИ-помощника для женщин, проходящих процедуру ЭКО

В России представили цифровую платформу ReProduct, предназначенную для поддержки женщин, проходящих процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Разработку создали студенты Сеченовского университета совместно с участниками образовательного кампуса «Школы 21». О проекте 19 октября сообщили в пресс-службе вуза.

Платформа объединяет несколько инструментов, позволяющих пациенткам отслеживать этапы лечения и организовывать повседневные задачи, связанные с медицинскими процедурами.

Пользовательницы могут вести индивидуальный календарь, фиксировать симптомы, хранить медицинские документы и получать напоминания о приёме назначенных препаратов.

Система также помогает не пропускать визиты к специалистам и заранее готовить вопросы для врачебных консультаций.

Одним из центральных компонентов ReProduct стал цифровой ИИ-компаньон. Он предназначен для объяснения медицинских терминов, предоставления справочной информации об этапах ЭКО и эмоциональной поддержки пациенток.

Разработчики отмечают, что особое значение подобная помощь может иметь в период ожидания результатов медицинских процедур, который нередко сопровождается тревогой.

При этом создатели сервиса подчёркивают, что искусственный интеллект не заменяет врача. Решения, связанные с назначением препаратов и медицинскими вмешательствами, должны принимать специалисты.

Сейчас платформа ориентирована на сопровождение пациенток от начала протокола ЭКО до подтверждения беременности.

В дальнейшем разработчики планируют расширить функциональность системы. В частности, предполагается добавить инструменты анализа симптомов и оценки состояния пользовательниц.

Такие возможности должны помогать своевременно определять ситуации, когда необходимо обратиться за медицинской помощью.

О сроках массового внедрения ReProduct в медицинских организациях пока не сообщается. Также не представлены результаты клинических исследований эффективности платформы.