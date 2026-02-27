В России разрабатывают закон о «суверенном» ИИ с сертификацией ФСБ

В России готовится законопроект, который предложит разделение искусственного интеллекта на «суверенные» и «национальные» системы. «Суверенные» ИИ будут полностью разрабатываться внутри страны без использования зарубежного программного кода, а «национальные» смогут базироваться на открытых исходных кодах.

Проект предполагает обязательную сертификацию всех таких систем в ФСБ. Кроме того, планируется, что «суверенные» ИИ будут предустанавливаться на все смартфоны, продаваемые на территории России.

Специалисты отмечают, что на данный момент полностью закрытых моделей ИИ практически нет, а создание «суверенного» аналога с нуля потребует сотни миллиардов рублей и значительных ресурсов.