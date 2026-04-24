В России разрабатывают спутниковую связь для смартфонов

В России началась разработка спутниковой системы связи для обычных смартфонов. Проект реализуется на базе технологии Direct-to-Cell (D2C), которая позволит мобильным телефонам подключаться к спутникам напрямую без использования дополнительного оборудования.

Над созданием системы работает частная компания «Спутникс». Предполагается, что пользователи смогут выходить на связь через орбитальные аппараты так же, как сейчас устройства подключаются к наземным базовым станциям. Технология рассчитана не только на голосовую связь, но и на передачу данных, сообщений, а также взаимодействие с устройствами интернета вещей.

Параллельно компания занимается разработкой спутников сверхвысокого разрешения и радиолокационных аппаратов, что расширяет перспективы будущей орбитальной инфраструктуры.

В конце марта Государственная комиссия по радиочастотам России выделила необходимые частоты для развития подобных систем. В проекте также участвует «Бюро 1440». Планируется создание гибридной сети формата «смартфон — спутник», которая обеспечит связь в районах без наземной инфраструктуры.

Подобные решения активно развиваются и на мировом рынке. В случае реализации российских проектов технология может существенно расширить покрытие связи в удалённых регионах, на морских направлениях и в труднодоступных территориях.