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В России прошло снижение цен на iPhone 16 Pro до 93 тыс. рублей

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Цена на iPhone 16 Pro в России впервые опустилась ниже отметки в 100 тыс. рублей, такие данные предоставляет портал Hi-Tech Mail.

Теперь в рознице за базовую версию iPhone 16 Pro придется заплатить от 93 тыс. рублей.

На старте продаж стоимость этой модели составляла 170 тыс. рублей. В декабре 2024 года цена снизилась до 120-130 тыс. рублей, а в январе 2025 года — до 105-110 тыс. рублей. Таким образом, за последний год экономия составила более 20%.

Напомним iPhone 16 Pro является компактным смартфоном флагманской серии iPhone, его диагональ составляет 6,3-дюйма с частотой обновления 120 Гц. Также в этой модели установлен новейший процессор Apple A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти.

Стоит отметить, что на российском рынке также предлагают версии iPhone 16 Pro без лотка для установки физической SIM-карты, такие модификации продавцы предлагают от 83 тыс. руб.

 

Источник: hi-tech.mail.ru

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