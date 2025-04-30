В России прошла фишинговая атака с вирусом DarkWatchman от хакеров Hive0117

29 апреля Россия стала целью масштабной фишинговой атаки, проведенной киберпреступной группировкой Hive0117. Используя вредоносное программное обеспечение DarkWatchman, злоумышленники направили более 550 фишинговых писем в адрес российских компаний из разных отраслей, включая медиа, туризм, финансы и биотехнологии. Письма содержали архивы с защищенными паролем файлами, открытие которых запускало процесс заражения системы.

Hive0117, группа, известная своей финансовой мотивацией, использует массовые фишинговые рассылки и подделывание корпоративной переписки для атак. Кампания, зафиксированная специалистами F6, была приурочена к майским праздникам, что свидетельствует о намерении злоумышленников воспользоваться снижением бдительности в праздничный период.