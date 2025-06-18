В России продолжается снижение трафика Cloudflare, фиксируются сбои в сети

Уже вторую неделю в России наблюдается устойчивое снижение трафика через сервисы компании Cloudflare — одного из крупнейших поставщиков сетевой инфраструктуры и защиты от DDoS-атак.

Пользователи сообщают о сбоях при доступе к зарубежным сайтам, онлайн-играм, таким как Apex Legends и Battlefield 2042, а также к ряду стриминговых платформ.

Редакция Rozetked также отмечает проблемы с доступом к сайтам в доменной зоне .com — страницы либо не загружаются, либо зависают.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал владельцам российских ресурсов перейти с Cloudflare на отечественные сервисы.