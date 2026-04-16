В России приостановили расширение каналов связи с Европой для снижения влияния VPN

В России введён мораторий на расширение каналов связи с европейскими странами, сообщает РБК со ссылкой на источники. Решение, как утверждается, было принято на одном из недавних совещаний с участием Минцифры.

По данным издания, предполагается, что ограничение пропускной способности в сочетании с ростом VPN-трафика может привести к перегрузке существующих каналов связи. На этом фоне операторам связи, как ожидается, придётся самостоятельно принимать меры по снижению нагрузки, связанной с использованием VPN.

Также обсуждается сценарий, при котором зарубежные интернет-компании будут обязаны размещать свои серверы на территории России. В противном случае доступ к их сервисам для российских пользователей может сопровождаться замедлением работы.