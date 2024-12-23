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В России представлены Huawei Mate X6 и Mate 70 RS в исполнении Caviar

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Компания Caviar анонсировала новую коллекцию кастомизированных смартфонов, в которую вошли эксклюзивные модели Huawei Mate X6 и Huawei Mate 70 RS. Caviar, известный своим роскошным дизайном гаджетов от таких брендов, как Apple и Samsung, создала эту коллекцию под названием Dragon Spring.

В России представлены Huawei Mate X6 и Mate 70 RS в исполнении Caviar

В коллекции представлены две уникальные модели: Forged Dragon и Huang He. Эти устройства подчеркивают уважение Caviar к китайской культуре и истории, отражая художественное и технологическое наследие страны.

Модель Forged Dragon, основанная на Huawei Mate X6, имеет корпус из авиационного титана с черным покрытием. Этот смартфон сочетает современные технологии с традиционными методами обработки металла. Дизайнеры вдохновились древним искусством ковки мечей из города Лунцюань, известного своей уникальной текстурой.

В России представлены Huawei Mate X6 и Mate 70 RS в исполнении Caviar

Модель Huang He, созданная на базе Huawei Mate 70 RS, считается настоящим произведением искусства. Титановый корпус украшен золотым барельефом, который изображает изгибы реки Хуанхэ, известной как «Желтая река». Эта река символизирует культурное и историческое наследие Китая и считается колыбелью китайской цивилизации.

В России представлены Huawei Mate X6 и Mate 70 RS в исполнении Caviar

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