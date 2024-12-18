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В России представили умное зеркало с УФ-камерами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 96 Опубликовано

Российский премиальный бренд Bork анонсировал выпуск умного зеркала F770, которое стало доступно для продажи в стране. Новинка, как стало известно, выпускается в Китае.

В России представили умное зеркало с УФ-камерами

Главной задачей зеркала является оценка состояния кожи. Умное зеркало оснащено УФ-камерой, которая проверяет нанесение SPF-крема и предупреждает о неравномерном распределении, чтобы защитить кожу от УФ-излучения. Также в наличии три камеры, которые определяют уровень увлажненности и здоровья кожи.

Зеркало состоит из двух частей: верхней, где находится само зеркало с настраиваемой подсветкой, и нижней, с 1,6-дюймовым сенсорным экраном.

В России представили умное зеркало с УФ-камерами

Подсветка поддерживает три режима: холодный, нейтральный и теплый, что позволяет лучше оценивать качество кожи в различных условиях.

Смарт-зеркало имеет встроенную батарею на 1020 мАч, обеспечивающую несколько дней автономной работы. Оно защищено от влаги по стандарту IPX3 и весит всего 134 грамма.

Стоимость умной новинки составляет 29 тыс. рублей.

 

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