В России появятся детские SIM-карты с функцией быстрого определения местоположения

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В России планируют запустить специальные детские SIM-карты, которые позволят родителям получать данные о местоположении ребёнка без судебного решения. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Главное отличие таких карт от обычных заключается в упрощённом порядке передачи геоданных, что, по словам министра, поможет значительно ускорить поиск пропавших детей.

Аналогичная функция будет доступна и для пожилых пользователей — они смогут назначить доверенных лиц, которые смогут отслеживать их местоположение по данным SIM-карты.

