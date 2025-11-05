В России появятся детские SIM-карты с функцией быстрого определения местоположения

В России планируют запустить специальные детские SIM-карты, которые позволят родителям получать данные о местоположении ребёнка без судебного решения. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Главное отличие таких карт от обычных заключается в упрощённом порядке передачи геоданных, что, по словам министра, поможет значительно ускорить поиск пропавших детей.

Аналогичная функция будет доступна и для пожилых пользователей — они смогут назначить доверенных лиц, которые смогут отслеживать их местоположение по данным SIM-карты.