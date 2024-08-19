В России появился изогнутый 57-дюймовый MiniLED-монитор от Acer

В России начали продавать новый изогнутый игровой монитор Acer Predator Z57. Он был представлен на выставке CES 2024 и имеет диагональ 57 дюймов с разрешением 7680×2160 пикселей.

Монитор изогнутый с радиусом 1000R и частотой обновления 120 Гц, что делает его идеальным для динамичных игр. Время отклика составляет всего 1 мс, а яркость может достигать 1000 нит. Поддержка AMD FreeSync Premium помогает избежать разрывов изображения.

С соотношением сторон 32:9, этот монитор можно использовать вместо двух обычных. Это обеспечивает более широкое поле зрения, что важно в играх. Кроме того, MiniLED-подсветка и 2304 зоны локального затемнения делают цвета яркими и чёрный действительно чёрным.

Монитор легко подключается к современным устройствам через HDMI 2.1 и DisplayPort. Также есть порт Type-C для зарядки ноутбуков мощностью до 90 Вт. Встроенные динамики по 10 ватт позволяют играть без внешней акустики.

Acer Predator Z57 можно купить в России по цене от 256 500 рублей.