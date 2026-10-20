В России почти 60% выявленных вредоносных доменов связаны с фишингом

Фишинг стал наиболее распространённой категорией интернет-угроз, выявляемых в российском доменном пространстве. По итогам девяти месяцев 2026 года на него пришлось 59,8% обращений к регистраторам доменных имён. Количество сообщений о фишинговых ресурсах выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 29,6 тысячи.

Такие данные представил Координационный центр доменов .RU/.РФ по результатам работы проекта «Доменный патруль».

Всего за январь — сентябрь специалисты направили российским регистраторам более 49,5 тысячи обращений о вредоносных доменах в зонах .ru и .рф. Это на 32% больше прошлогоднего показателя. Причём за девять месяцев число обращений приблизилось к 80% от их количества за весь 2025 год.

В начале года среди обнаруженных угроз преобладали ресурсы, связанные с распространением вредоносного программного обеспечения. Однако с мая лидирующую позицию занял фишинг — создание поддельных сайтов для получения паролей, платёжных реквизитов и других конфиденциальных сведений.

Число обращений, связанных с вредоносным программным обеспечением, также заметно увеличилось — с более чем 7 тысяч до 13,5 тысячи. Доля этой категории выросла с 19,1% до 27,3%.

Эксперты по информационной безопасности отмечают, что граница между фишингом и распространением вредоносных программ становится всё менее выраженной. Мошеннические письма могут одновременно использоваться для хищения данных и заражения пользовательских устройств.

Дополнительную угрозу создаёт распространение искусственного интеллекта. С его помощью злоумышленники быстрее составляют убедительные сообщения, создают копии известных сайтов и адаптируют содержание рассылок под конкретные группы пользователей.

При этом статистика вредоносных доменов не равнозначна количеству успешно совершённых киберпреступлений. МВД учитывает зарегистрированные преступления, тогда как Координационный центр фиксирует инфраструктуру потенциальных атак.

По результатам обработки обращений за девять месяцев удалось заблокировать 48,56 тысячи вредоносных доменов — около 98% от рассмотренного количества. Среднее время обработки обращения и блокировки составило 5,8 часа.

Специалисты подчёркивают, что развитие автоматизированных атак требует совершенствования технической защиты и повышения внимательности пользователей при работе с электронными сообщениями и интернет-сервисами.