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В России перечислили самые популярные облачные сервисы

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По данным исследования Лаборатории Касперского, проведенного осенью 2024 года, российские компании, использующие облачную инфраструктуру, чаще всего обращаются к Yandex Cloud, который выбирает 25% опрошенных.

Среди других популярных провайдеров значатся VK Cloud и «Билайн» с 7%, а Selectel — с 6%. Некоторые организации продолжают работать с зарубежными поставщиками, такими как Microsoft Azure (3%) и Amazon Web Services (AWS) — 2%.

При этом 10% компаний предпочитают самостоятельно переносить свои рабочие документы в облако. Несмотря на то что большинство респондентов не замечают проблем с кибербезопасностью благодаря мерам, принимаемым провайдерами, определенные сложности все же присутствуют.

32% опрошенных столкнулись с трудностями в выявлении «слепых зон» и интеграции с протоколами безопасности. Каждый четвертый респондент отметил проблемы с отслеживанием неправильной конфигурации и отсутствием анализа угроз.

Тимофей Титков из «Лаборатории Касперского» подчеркнул, что компании хотят улучшить документацию по облачным сервисам и усовершенствовать управление идентификацией.

Также они выразили желание, чтобы провайдеры больше учитывали интересы российских клиентов в контексте импортозамещения. В исследовании участвовали 111 респондентов из различных отраслей, включая ИТ, финансы и производство.

 

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