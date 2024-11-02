В России открыли предзаказ на новинки Apple с процессором M4

На российском рынке стартовал прием предварительных заказов на новые MacBook Pro, Mac Mini и iMac, которые оснащены процессором M4.

Новый MacBook Pro с процессором M4 предлагает высокую производительность для профессиональных задач, обеспечивая до 22 часов автономной работы.

Mac Mini стал мощнее и компактнее, с улучшенной производительностью до 40% по сравнению с предыдущими моделями, идеально подходя для офиса и дома.

Обновленный iMac сочетает стильный дизайн с производительностью, предлагая 24-дюймовый 4.5K Retina-дисплей для качественной работы и отдыха.

В М.Видео-Эльдорадо стоимость новинок стартует от 89 999 рублей за Mac Mini M4 в версии 16/256 ГБ. Стоимость этой модели в максимальной конфигурации 24/512 ГБ составляет 139 999 рублей. M4 Pro в исполнении 24/512 ГБ оценен в 209 999 рублей.

Еще в продаже появился iMac 24 M4 по цене от 204 999 до 289 999 рублей. MacBook Pro 14 M4 предлагается от 239 999 до 299 999 рублей, а про-версия оценена от 299 999 до 459 999 рублей.

Еще россияне могут приобрести MacBook Pro 16 M4 Pro в двух конфигурациях памяти за 369 999 и 419 999 рублей. Про-версия оценена в 499 999 и 569 999 рублей за версии 36/1 ТБ и 48/1Тб соответственно.