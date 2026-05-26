В России отказались от платы за регистрацию IMEI смартфонов

Власти не планируют взимать плату за регистрацию IMEI-номеров смартфонов, сообщает «Коммерсантъ».

При этом, по данным издания, идея создания единой базы для учёта мобильных устройств сохраняется. В неё будут вноситься сведения о смартфонах без дополнительной оплаты со стороны пользователей.

Отмечается, что устройства, не включённые в базу, в перспективе могут быть ограничены в доступе к мобильным сетям. Однако уже используемые и активированные смартфоны, включая так называемые «серые», эти меры не затронут.