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В России определили перспективные маршруты для беспилотных судов

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

В России назвали регионы, где могут получить распространение автономные речные и морские суда. К перспективным направлениям отнесены бассейны Оби, Иртыша и Томи, Белое море и впадающие в него реки, а также Камчатка, Курильские острова и Кольское побережье.

Такую оценку в интервью ТАСС представила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова. По ее словам, развитие автономного судоходства особенно актуально для труднодоступных территорий с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой.

При выборе будущих маршрутов учитываются особенности географического положения, наличие мостовых переходов и социальная значимость перевозок. Беспилотные суда могут использоваться для транспортировки грузов и пассажиров в районах, где традиционное сообщение связано с существенными логистическими трудностями.

Одним из примеров внедрения технологии стал безэкипажный катер «Оркан-2», введенный в опытную эксплуатацию в Архангельске в сентябре 2026 года. Судно адаптировано для работы в сложных условиях северных морей.

Опыт применения автономных технологий уже имеется и в Балтийском регионе. Паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», работающие между Усть-Лугой и Балтийском, совершили около 600 переходов и преодолели более 37 тысяч морских миль.

За это время они перевезли свыше трех миллионов тонн грузов и более трех тысяч пассажиров. В 2025 году к автономным судам в порту Усть-Луга присоединилось экологическое судно «Копорье».

В Министерстве транспорта рассчитывают, что в течение ближайших пяти-шести лет использование автономных судов на внутренних маршрутах станет массовым. Однако конкретные сроки запуска новых направлений пока не определены.

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